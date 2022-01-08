В Улан-Удэ дебоширы избили пассажирку автобуса с ребёнком

В Улан-Удэ трое молодых людей набросилась на пассажирку автобуса №2 за сделанное им замечание, сообщает «Байкал-Dailу».

Инцидент сняли на видео очевидцы. По их словам, трое человек зашли в автобус и начали громко материться. Женщина сделала им замечание, после чего хулиганы стали бить её кулаками.

В ходе драки один из злоумышленников выхватил у пострадавшей телефон с чехлом, где находились деньги. Затем троица безнаказанно вышла из салона. Очевидцы отметили, что из-за конфликта сильно перепугался 10-летний ребёнок, который ехал рядом с женщиной.

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Вскоре в полиции пояснили, что кража сотового телефона раскрыта. Подробности происшествия позже сообщат в пресс-службе УМВД.