Жители Уфы рассказали о выходе мужчины, который бегал по улице Блюхера без одежды с ножом в руках, написал «Мой Башкортостан».
По словам очевидцев, горожанин находился в невменяемом состоянии и громко выкрикивал непонятные слова. На нем были видны следы крови.
В Минздраве республики пояснили, что речь идет о пациенте 18-ой больницы в состоянии психоза.
«Нож взял у соседа по палате, выбил дверь, пытался разбить окно. Остановили сотрудники больницы», – уточнили в ведомстве.
В МВД сообщили, что личность мужчины устанавливается. На место случившегося прибыла бригада специализированной медпомощи.
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