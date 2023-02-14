Вторник, 14 февраля, 2023
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В Уфе по улице бегал голый мужчина в крови и с ножом в руках

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Жители Уфы рассказали о выходе мужчины, который бегал по улице Блюхера без одежды с ножом в руках, написал «Мой Башкортостан».

По словам очевидцев, горожанин находился в невменяемом состоянии и громко выкрикивал непонятные слова. На нем были видны следы крови.

В Минздраве республики пояснили, что речь идет о пациенте 18-ой больницы в состоянии психоза.

«Нож взял у соседа по палате, выбил дверь, пытался разбить окно. Остановили сотрудники больницы», – уточнили в ведомстве.

В МВД сообщили, что личность мужчины устанавливается. На место случившегося прибыла бригада специализированной медпомощи.

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