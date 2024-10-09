В Уфе мужчина потерял 1,3 миллиона рублей из-за сна об СВО

Житель Уфы стал жертвой мошенничества на сумму 1,3 миллиона рублей из-за сна о специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Все началось с телефонного звонка от незнакомого номера. Неизвестный потребовал, чтобы мужчина пришел в военкомат для отправки на СВО. На это россиянин ответил, что занят, и повесил трубку. Через сорок минут ему снова поступил звонок.

Затем знакомая горожанина рассказала о вещем сне, в котором он оказался на фронте. Женщина выразила беспокойство и посоветовала обратиться к своему знакомому для решения проблемы. Этот человек, в свою очередь, обманул россиянина, выманив у него 1,3 миллиона рублей, после чего исчез.

Уфимец, лишившись крупной суммы денег, обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.