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В Удмуртии простились с погибшим на СВО выпускником РВВДКУ Марком Ашихминым

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Фото: страница Алексея Заметаева ВК

В понедельник, 25 сентября, в городе Воткинске (Удмуртия) простились с погибшим во время специальной военной операции Марком Игоревичем Ашихминым. О гибели военного сообщил глава муниципального образования Алексей Заметаев.

Гвардии капитан Марк Ашихмин — выпускник кадетского корпуса, Рязанского десантного училища. В СВО участвовал с февраля 2022 года.

Десантник награждён медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Соболезнования выразил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В Удмуртии простились с погибшим на СВО выпускником РВВДКУ Марком Ашихминым
Фото: страница Алексея Заметаева ВК

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