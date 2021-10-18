В уборке рязанских улиц от снега задействуют 100 единиц техники

В понедельник, 18 октября, и.о. заместителя главы администрации Борис Ясинский и руководители Дирекции благоустройства города осмотрели коммунальную спецтехнику для уборки улиц в зимний сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Всего для уборки дорог от снега задействуют около 100 единиц техники. Для очистки тротуаров — 16 единиц.

Как отметил руководитель МБУ «ДБГ» Андрей Ковалев, в настоящий момент организовано круглосуточное дежурство 26 водителей, которые в случае ухудшения погоды будут готовы выехать на уборку.