В тяжёлом состоянии остаются 40 рязанцев с коронавирусом

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила данные о состоянии рязанцев, заболевших коронавирусом.

На 18.00 6 июня в больницах остаются 344 пациента с COVID-19. Состояние 40 оценивается медиками как тяжёлое, 24 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Состояние 50 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 254 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заразившиеся коронавирусом рязанцы лечатся дома. По мнению врачей, болезнь у них протекает в лёгкой форме, госпитализация не требуется.