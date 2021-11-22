В Тверской области женщина расчленила подругу ради 703 рублей

В суд поступило уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Западная Двина, которая обвиняется в зверском убийстве подруги, пишет Tverigrad.

Инцидент произошел вечером 22 марта. По версии следствия, женщины распивали спиртное. В разгар застолья они поругались. Злоумышленница схватила со стола кухонный нож и семь раз ударила им оппонентку в грудь.

После этого женщина взяла топор-колун и нанесла им не менее 12 ударов в область шеи и головы жертвы, расчленив ее. Всего на теле погибшей нашли 38 ран.

Наконец, убийца сбросила труп в подвал дома, присвоили себе банковскую карту подруги оплатила ей продукты на сумму 703 рубля.