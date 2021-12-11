В Туве мать нашла тело своего 6-месячного сына в спортивной сумке подруги

В Туве в селе Самагалтай Тес-Хемского района задержали 48-летнюю местную жительницу, которая подозревается в убийстве 6-месячного ребёнка своей подруги, сообщает региональный следком.

По данным следователей, 10 декабря мать погибшего находилась в гостях у подруги в частном доме. Женщины вместе распивали спиртное. Около 15:00 мать ребёнка ушла, оставив его с приятельницей.

Вернувшись, она обнаружила отсутствие сына и немедленно обратилась в правоохранительные органы. Осмотрев место происшествия, сотрудники нашли в спортивной сумке возле дома тело 6-месячного малыша с признаками насильственной смерти.

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Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).