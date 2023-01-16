Понедельник, 16 января, 2023
Татьяна Проводина

В Туме состоялись соревнования по лыжным гонкам классическим стилем

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В минувшие выходные в Туме прошли соревнования по лыжным гонкам классическим стилем памяти заслуженного тренера СССР, МС СССР, судьи международной категории В.В. Селиванова.

Участниками состязаний стали и лыжники Скопинского района.

В Туме состоялись соревнования по лыжным гонкам классическим стилем
В Туме состоялись соревнования по лыжным гонкам классическим стилем

В своих возрастных группах на 30-километровой дистанции первое место завоевали Владимир Гамаюнов и Юлия Москвитина. Стоит отметить, что лыжи входят в комплекс сдачи норм ГТО.

Всего в соревнованиях участвовали свыше 130 лыжников из Рязанской, Московской, Тамбовской областей и из Белоруссии.

В Туме состоялись соревнования по лыжным гонкам классическим стилем

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