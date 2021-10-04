В Тульской области ребёнок попал в реанимацию из-за шестидневного ожидания педиатра

В Тульской области местная жительница пожаловалась на врачей, чьё бездействие привело к появлению у её сына тяжёлых осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом пишет «Тульская пресса».

По словам женщины, у мальчика поднялась температура. Тест подтвердил у ребёнка диагноз COVID-19. Мать в течение 6 дней дожидалась приезда детского врача. Визит случился лишь после обращения журналистов в региональный минздрав.

В результате длительного ожидания у мальчика начали развиваться осложнения. 30 сентября он попал в реанимацию. КТ показало у него поражение левого лёгкого.

«Мало того, что мы ждали нашего педиатра почти неделю, так еще ребенку не назначила лечение, даже не дали направление на элементарные анализы», — говорит женщина.

В Тульском минздраве сообщили, что проведут проверку работников медицинского учреждения.