В Тульской области пятилетняя девочка чуть не утонула в канализационной яме

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В Тульской области пятилетняя девочка упала в канализационную яму и чуть не утонула. Ребенка успели вытащить из воды. Об этом сообщает Life.

Все произошло на улице Андреева в городе Узловая. Там на участке коммунальщики проводят работы. Глубокую яму не огородили, а после её и вовсе размыло водой.

— Девочка упала в яму и чуть не утонула. Ее вовремя спасла родная мать, которая находилась рядом. Глубина ямы достигает почти двух метров, а в момент инцидента она была наполнена до краев, — говорится в сообщении.

После произошедшего власти оперативно выкачали воду и огородили яму лентой.

На место происшествия выезжал следователь.