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В Тульской области начался суд по делу о гибели ребёнка в аквапарке под Рязанью

Фото: скриншот видео

В Узловой прошло первое заседание суда по делу о гибели школьника в аквапарке «Горки» под Рязанью. Об этом сообщает «Первый тульский».

На скамье подсудимых четыре женщины. Директора школы обвиняют в том, что она разрешила поездку, не согласованную с региональным Минобром, двух педагогов в халатности, представителя турфирмы в проведении поездки с нарушениями.

В рязань из Тульской области отправились 40 школьников в сопровождении двух учительниц. В какой-то момент дети пошли в кафе на обед со взрослыми, ученик 6-го класса остался без присмотра и утонул.

Сторона защиты подсудимых выступит в следующих заседаниях.

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