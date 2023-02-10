Пятница, 10 февраля, 2023
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В Туле рязанец пытался пронести в здание суда нож с топориком

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В Туле житель Рязани попытался пронести в здание суда раскладной нож с топориком. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФССП.

Нож обнаружили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов во время досмотра. Мужчине они разъяснили, что вход в здание суда с запрещёнными предметами невозможен, ему перечислили список этих предметов. Посетитель сообщил, что запрещенных предметов при себе не имеет.

Однако при осмотре рюкзака, принадлежащего мужчине, сотрудники органов принудительного исполнения обнаружили в нем раскладной универсальный нож с топориком. В отношении нарушителя составили административный протокол.

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