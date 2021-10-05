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Вторник, 5 октября, 2021
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В Туле разнесли в пух и прах дублер проспекта Ленина

Никита Брыкин
В Туле разнесли в пух и прах дублер проспекта Ленина

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Активисты «Свободной Тулы» раскритиковали многие решения, принятые при проектировке и дорожных работах на дублере проспекта Ленина в районе Зеленстроя, назвав его «несуразным», пишет Тульская пресса.

Так, общественникам не понравилось, что у дома №157 пешеходный переход не оборудован пандусом, из-за чего горожане вынуждены передвигаться по грязи.

Активисты обратили внимание, что посаженные в районе перехода кустарники мешают обзору переходов.

Общественники считают недопустимым наличие фактически одного перехода на весь дублер. По их мнению, его отсутствие на перекрестке проспекта Ленина с улицей Конструктора Грязева – это ошибка.

Также туляки раскритиковали установку дорожных знаков, поскольку водителям в некоторых местах придется поворачивать через три встречных полосы и тем самым создавать аварийные ситуации.

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