В Туле разнесли в пух и прах дублер проспекта Ленина

Активисты «Свободной Тулы» раскритиковали многие решения, принятые при проектировке и дорожных работах на дублере проспекта Ленина в районе Зеленстроя, назвав его «несуразным», пишет Тульская пресса.

Так, общественникам не понравилось, что у дома №157 пешеходный переход не оборудован пандусом, из-за чего горожане вынуждены передвигаться по грязи.

Активисты обратили внимание, что посаженные в районе перехода кустарники мешают обзору переходов.

Общественники считают недопустимым наличие фактически одного перехода на весь дублер. По их мнению, его отсутствие на перекрестке проспекта Ленина с улицей Конструктора Грязева – это ошибка.

Также туляки раскритиковали установку дорожных знаков, поскольку водителям в некоторых местах придется поворачивать через три встречных полосы и тем самым создавать аварийные ситуации.