В Туле осудили полицейского за неразборчивые половые связи с девочками

Суд вынес приговор 33-летнему экс-капитану полиции из Тулы Алексею Шатаеву, которого признали виновным в педофилии, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

- Реклама -

По версии следствия, мужчина познакомился в соцсетях с 13-летней девочкой. Для этого он создал фейковую страницу и выдавал себя за подростка.

Злоумышленнику удалось уговорить школьницу прислать ему свои интимные фото. В ответ он пригрозил разослать откровенные снимки друзьям, если жертва «не переспит с неким взрослым приятелем».

Однако девочка оказалась, и страж порядка выполнил свое обещание. Вскоре его удалось задержать. Выяснилось, что ранее мужчина имел половую связь с другой девочкой. В итоге его приговорили к 7 годам в колонии общего режима.