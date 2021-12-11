В Туле антимонопольная служба проводит проверку после продажи BMW за 48 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области организовало проверку по факту продажи BMW X5 2006 года выпуска за 48 млн рублей, сообщает «Тульская пресса».

Жалобу на организатора торгов подала жительница Москвы. По ее словам, был нарушен порядок уведомления лиц о признании их участниками аукциона. Соответствующее уведомление не направили заранее, а вручили его в день торгов и попросили подписать «задним числом».

В настоящее в УФАС потребовали приостановить заключение договора с покупателем автомобиля.

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Напомним, что о продаже BMW, находившегося в оперативном управлении госучреждения Тульской области «Сервис», стало известно 3 декабря. Начальная цена на автомобиль при этом составляла 636 тысяч рублей.