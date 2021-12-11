-7.8 C
Рязань
Суббота, 11 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Туле антимонопольная служба проводит проверку после продажи BMW за 48 млн рублей

Александр Ильин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области организовало проверку по факту продажи BMW X5 2006 года выпуска за 48 млн рублей, сообщает «Тульская пресса».

Жалобу на организатора торгов подала жительница Москвы. По ее словам, был нарушен порядок уведомления лиц о признании их участниками аукциона. Соответствующее уведомление не направили заранее, а вручили его в день торгов и попросили подписать «задним числом». 

В настоящее в УФАС потребовали приостановить заключение договора с покупателем автомобиля.

Реклама

Напомним, что о продаже BMW, находившегося в оперативном управлении госучреждения Тульской области «Сервис», стало известно 3 декабря. Начальная цена на автомобиль при этом составляла 636 тысяч рублей. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,854ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img