В ТРЦ «Премьер» произошёл пожар

В ТРЦ «Премьер» в Рязани работает инспектор органов дознания Главного управления для выяснений причин пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

2 сентября пожарные подразделения выезжали по повышенному номер на срабатывание сигнализации. Сигнал поступил в 14.05. Сотрудники торгового центра сразу же начали эвакуацию посетителей.

Информацией о пострадавших МЧС не располагает. Известно, что огонь повредил вытяжку на площади 1 квадратный метр.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что загорелся потолок одного из кафе.