В топ-5 победителей всероссийского конкурса «Здоровый муниципалитет» вошёл Чучковский район

28 февраля «Лига здоровья нации» подвела итоги всероссийского конкурса «Здоровый муниципалитет». В пятёрке победителей оказался Чучковский район Рязанской области. Об этом пишет издательство «Пресса».

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» реализует проект оздоровления населения по месту жительства – «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья». Целью проекта является развитие инфраструктуры для занятий физкультурой. В прошлом году в 28 регионах России открыли 50 маршрутов здоровья и обучили 150 инструкторов здорового образа жизни. Поддержку проекту оказывает Фонд Президентских грантов.

По словам начальника отдела физкультуры и спорта администрации Чучковского района Игоря Лощинина, готовиться к конкурсу начали ещё летом 2022 года.

Игорь Лощинин: «Спроектировали и паспортизировали маршрут здоровья протяжённостью 6800 метров. Подали заявку на включение в Единый реестр маршрутов здоровья России. В октябре во Всероссийский день ходьбы торжественно открыли маршрут. Обучили троих инструкторов здорового образа жизни. Мы стали победителями конкурса. Надеюсь, что на маршрут здоровья встанут и взрослые, и дети. Ведь заниматься физкультурой никогда не поздно»

Маршрут здоровья «Дорога к долголетию» можно найти на сайте маршрутыздоровья.рф в разделе «Маршруты». Там есть сведения о типе маршрута, его уровне сложности, протяжённости и оснащенности.