В топ-10 регионов с самым дешёвым в России бензином попала Рязанская область

Рязанская область оказалась на 8-м месте в России среди регионов с самым дешёвым бензином. Список по итогам 2022 года публикует «ПромРейтинг».
Средняя цена за литр бензина в Рязанском регионе составила 48,25 рублей.
Лидерами рейтинга по дешевизне бензина стали Алтайский край (45,87 рублей) и Томская область (47,4 рубля). Третье место разделили Республика Марий Эл и Курганская область — по 47,52 рубля за литр.
Самым дорогим оказался бензин в Чукотском автономном округе – 64,3 рубля за литр.
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