В топ-10 регионов с самым дешёвым в России бензином попала Рязанская область

Рязанская область оказалась на 8-м месте в России среди регионов с самым дешёвым бензином. Список по итогам 2022 года публикует «ПромРейтинг».

Средняя цена за литр бензина в Рязанском регионе составила 48,25 рублей.

Лидерами рейтинга по дешевизне бензина стали Алтайский край (45,87 рублей) и Томская область (47,4 рубля). Третье место разделили Республика Марий Эл и Курганская область — по 47,52 рубля за литр.

Самым дорогим оказался бензин в Чукотском автономном округе – 64,3 рубля за литр.