В Тюмени мужчина набросился на 5-летнюю девочку в торговом центре

Стражи порядка задержали жителя Тюмени, который приставал к пятилетней девочке в торговом центре. Портал 72.RU опубликовал видеозапись с камер наблюдения.

Инцидент произошел в понедельник, 29 августа. По словам очевидцев, ребенок был в магазине с мамой. Злоумышленник дождался момента, когда женщина отвлеклась. Мужчина подошел к малышке, стал разговаривать с ней, обнимать и пытался поцеловать.

«Мужчина, на вид около 30 лет. Возможно, он не отдавал себе отчет в том, что делает, неизвестно», – рассказал источник.

Следователи пока не комментировали случившееся. На кадрах видно, что нападавшего увели из ТРЦ в наручниках.