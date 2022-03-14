В теплицах Дирекции благоустройства продолжается подготовка цветов к весенней посадке

В этом году в Рязани планируют высадить около 400 тысяч однолетних цветов. Большая часть рассады выращивается в теплицах Дирекции благоустройства города, пишет мэрия.

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Сезон подготовки к летнему сезон стартовал в феврале, сейчас работы – в самом разгаре. Посеяны виола, петуния, агератум, тагетес. Скоро высадят сальвию, георгины, циннию и брассику. Проведено черенкование колеуса, ирезине, герани.

Ежедневно за цветами ухаживает бригада рабочих – они проводят прополку, полив, при необходимости подкормку растений.

Однолетники высаживают в городские клумбы после того, как закончат цветение тюльпаны. Например, на Первомайском проспекте в этом году будет цвести бегония разных цветов и кохия, улицу Почтовую снова украсят махровая петуния и тагетес. Также тагетес, напоминающий Георгиевскую ленту, будет высажен у памятных монументов. На площади Победы появится клумба в форме звезды из красной бегонии с лентой из тагетеса и фестука.

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Кроме того, в теплицах Дирекции благоустройства выращивается большое количество комнатных цветов – герань, колонхое, циперус, гипеатрум, фикусы разных сортов, суккуленты, которые можно приобрести.

Работают теплицы в будни с 8.00 до 15.00 в деревне Старое Веселево.