Расследование уголовного дела об убийстве жены мужем после свадьбы в села Мелекес Тукаевского района Татарстана прекращено в связи со смертью главного подозреваемого, пишет « КП ».

По данным издания, 21-летняя девушка Алсу и ее 25-летний возлюбленный Тимур были знакомы практически с самого детства. Они начали встречаться почти 10 лет назад.

Летом 2021 года пара решила пожениться, бракосочетание было запланировано на январь 2022 года. Однако спустя два дня после свадьбы произошла трагедия. Все это время семьи молодоженов и их гости праздновали в доме отца жениха.

В ночь на 23 января все легли спать, и вдруг раздался крик. На него прибежала двоюродная сестра 21-летней девушки и увидела, что ее родственница мертва.

Во время побега новоиспеченный муж убил свидетельницу происшествия, после чего скрылся на автомобиле и направился в Набережные Челны. Там злоумышленник воспользовался услугами 46-летней массажистки, та написала заявление в полицию об изнасиловании.

Вскоре полицейские обнаружили машину подозреваемого на трассе М7. В ней лежало его бездыханное тело. Алсу и Тимура похоронили в один день, но везли на кладбище в разных машинах.