В Татарстане задержан бывший военный, планировавший подорвать дом гранатой

В городе Альметьевск, республики Татарстан, полиция задержала 62-летнего мужчину, который, вооружившись гранатой, угрожал взорвать жилой дом на №7 по улице Сулеймановой. Об этом сообщает LIFE.

Сообщение в полицию поступило от жены подозреваемого. По её словам, супруг, бывший афганец, ведёт себя неадекватно и держит гранату в руках.

«Мы вместе сейчас взорвёмся», — кричал мужчина, угрожая выдернуть чеку.

К счастью, женщине удалось выбежать из квартиры. Прибывшие на место экстренные службы задержали мужчину. По предварительным данным, его отправили на медосвидетельствование.