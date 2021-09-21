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Вторник, 21 сентября, 2021
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В Татарстане задержан бывший военный, планировавший подорвать дом гранатой

Александр Ильин
В Татарстане задержан бывший военный, планировавший подорвать дом гранатой

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В городе Альметьевск, республики Татарстан, полиция задержала 62-летнего мужчину, который, вооружившись гранатой, угрожал взорвать жилой дом на №7 по улице Сулеймановой. Об этом сообщает LIFE. 

Сообщение в полицию поступило от жены подозреваемого. По её словам, супруг, бывший афганец, ведёт себя неадекватно и держит гранату в руках.

«Мы вместе сейчас взорвёмся», — кричал мужчина, угрожая выдернуть чеку.

К счастью, женщине удалось выбежать из квартиры. Прибывшие на место экстренные службы задержали мужчину. По предварительным данным, его отправили на медосвидетельствование.

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