В Тамбове суд рассмотрит дело по убийству, совершенному в прошлом веке

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В Тамбове суд рассмотрит дело по убийству, совершенному 24 года назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Преступление произошло в 1997 году. Нетрезвый мужчина захотел выпить и зашел в кафе “Чайка”. На его пути встал охранник, который сказал, что заведение закрыто и не может его обслужить. Обвиняемый набросился на сторожа с кулаками.

В результате сотрудник кафе получил несколько ударов по голове и потерял сознание. После нападавший оттащил охранника в туалет, где позже нашли его бездыханное тело.

Выяснить причастного к преступлению сразу не удалось из-за отсутствия свидетелей и камер видеонаблюдения. С места убийства сняли отпечатки пальцев, которые привели к обвиняемому спустя 24 года.

Сейчас злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».