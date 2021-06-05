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Суббота, 5 июня, 2021
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В Тамбове ищут подростков, сбросивших колесо в реку

Никита Брыкин
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Администрация города Тамбова разыскивают юных хулиганов, которые сбросили в реку колесо, пишет портал «onlinetambov.ru».

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как молодые люди сбрасывают колесо от крупногабаритного транспортного средства со склона набережной в районе пляжа «Парус». К счастью, никто не пострадал.

Злоумышленники сломали лавочку и испортили газон. Специалисты восстановят испорченное имущество. В ближайшее время колесо поднимут из воды.  

Тамбовчан, которые видели подростков, совершивших акт вандализма, просят обратиться в ЕГДС по телефону: 72-03-39; или же позвонить по единому номеру экстренных служб – 112.

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