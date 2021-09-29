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Среда, 29 сентября, 2021
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В Сызрани мужчина до смерти забил девушку скалкой и оставил обнажённым труп

Александр Ильин
В Сызрани мужчина до смерти забил девушку скалкой и оставил обнажённым труп

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В городе Сызрань в Самарской области полиция нашла обнажённый труп женщины с тяжёлыми телесными повреждениями. Об этом пишет портал «SamaraOnline».

Согласно заключение экспертов, девушка скончалась от кровоизлияния в мозг. Уточняется, что у неё сломаны рёбра, нос и кости лица. По предварительной информации, орудием убийства служила скалка.

В ходе следствия правоохранители задержали возлюбленного погибшей. В его квартире нашли следы крови жертвы, а также телефон с SMS, в которых мужчина угрожал расправиться с девушкой. 

Суд приговорил злоумышленника к пяти с половиной годам лишения свободы и выплате семье погибшей в 700 тыс. рублей. 

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