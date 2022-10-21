В Свердловской области жены мобилизованных жалуются на отсутствие выплат

Супруги мобилизованных массово жалуются на отсутствие выплат в Свердловской области, пишет E1.RU.

По словам одной из женщин, ее мужа забрали по частичной мобилизации 29 сентября.

«Читаю новости о выплатах, об огромных зарплатах, о льготах на детей — но нет их! Я не получила ничего, ни копейки на счета мужа! У многих моих знакомых та же ситуация», — высказалась жительница Красноуфимска.

Другая девушка рассказала, что на ее работе коллективом собирают деньги жене коллеги, которая находится в положении.

Многие отметили, что вынуждены платить ипотеку и воспитывать детей, что сложно делать в условиях отсутствия выплат.

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