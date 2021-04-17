В Свердловской области шестиклассница покончила с собой спустя год после изнасилования

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В городе Лесной Свердловской области шестиклассница покончила с собой. Эксперты выяснили, что год назад ее изнасиловали. Об этом сообщает Life.

В один из дней девочка не пришла на уроки. Из-за этого забеспокоились учителя. Вскоре правоохранители обнаружили труп школьницы. В ее телефоне были предсмертные сообщения для родителей и одноклассников. При этом причины своего поступка она в них не объяснила.

Судмедэксперты выявили у девочки повреждения половых органов. Их давность составляет около года. При этом у девочки не было романтических отношений. Школьница даже не вела соцсети и росла в благополучной семье.

Полицейские уже проверили на полиграфе отца, мать и сводного брата погибшей. На очереди — 18-летний сосед.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Доведение до самоубийства», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».