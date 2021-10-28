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Четверг, 28 октября, 2021
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В Свердловской области разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании пенсионерки

Александр Ильин
Фото: СК России по Свердловской области

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Следователи Свердловской области устанавливают лицо, причастное к совершению тяжкого преступления в отношении пожилой женщины в городе Асбест. Об этом сообщает региональный СК.

По данным правоохранителей, неизвестный мужчина днём 29 июня, находясь в лесном массиве возле населённого пункта, изнасиловал пенсионерку, после чего скрылся с места преступления.

В ходе следственных мероприятий устанавливается личность гражданина, причастного к содеянному. 

По факту совершения преступления сексуального характера в полиции возбуждено уголовное дело. 

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