Понедельник, 16 января, 2023
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В Свердловской области охрана ночного клуба избила посетителей

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В Каменске-Уральском охранники ночного клуба Joy избили посетителей, сообщил портал E1.RU, публикую видео с места событий.

На кадрах видно, что люди в темной одежде дерутся с молодыми люди, которые лежат на полу в беседке и уже не сопротивляются.

«Ребята, хватит, хватит!» — просили очевидцы охранников.

Однако они не желали останавливаться. В управлении МВД по Свердловской области подтвердили информацию о потасовке. По словам полицейских заявление написал лишь один молодой человек.

По одной из версий, парни хотели зайти в клуб и посмотреть, стоит ли там отдыхать. Охрана просила их предъявить билеты, что и стало причиной конфликта.

В самом клубе утверждают, что изначально четверо посетителей напали на одного из сотрудников охраны. Заявлений по итогу происшествия нет. Пострадал один охранник.

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