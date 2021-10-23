В Свердловской области компания подростков убила 14-летнего сироту

В городе Верхняя Пышма в субботу, 16 октября, скончался 14-летний мальчик. В убийстве подозревается компания подростков, сообщает портал «E1.RU».

По данным источника, преступление произошло в одном из двухэтажных бараков, где собираются наркоманы. Четверо подростков затащили сироту в дом и начали избивать. После чего надели на голову пакет с газом.

«В заключении судмедэксперты написали причину смерти — удушение угарным газом. Нет ни слова про побои», — рассказала местная жительница.

По словам мамы одноклассницы погибшего, подростки могут избежать наказания, поскольку родители некоторых из них работают в МВД и прокуратуре. Она уточняет, эта компания парней постоянно выбивает деньги из подростков.

«Сейчас пытаются распространить слухи о том, что якобы мальчик употребил наркотики, а после этого у него не выдержало сердце», — говорит она.

В следственном комитете ситуацию комментировать не стали.

Известно, что погибший был сиротой, его воспитывала бабушка. Знакомые отзываются о нём как о хорошем и воспитанном молодом человеке.