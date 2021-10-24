В Свердловской области компания подростков избила двух ребят и сняла всё на видео

В городе Сухой Лог под Екатеринбургом компания подростков жестоко избила двух школьников, всё происходящее они снимали на видео. Об этом сообщает портал «E1.RU».

Видео избиения распространилось в родительских чатах города в субботу, 23 октября. По словам местных жителей, инцидент произошёл ещё 11 сентября возле школы №17 на улице Юбилейной.

На кадрах видно, как подростки наносят удары по голове и в живот лежащим на земле школьникам. За кадром девушка подначивает хулиганов, призывая их продолжать избиение.

«Какая красотища» — комментирует оператор.

Вскоре родители одного из пострадавших обратились с заявлением в полицию. Инспекторы по делам несовершеннолетних смогли быстро найти виновных. Сейчас по данному факту проводится проверка.