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Воскресенье, 24 октября, 2021
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В Свердловской области компания подростков избила двух ребят и сняла всё на видео

Александр Ильин
Фото: vk.com/incekb

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В городе Сухой Лог под Екатеринбургом компания подростков жестоко избила двух школьников, всё происходящее они снимали на видео. Об этом сообщает портал «E1.RU». 

Видео избиения распространилось в родительских чатах города в субботу, 23 октября. По словам местных жителей, инцидент произошёл ещё 11 сентября возле школы №17 на улице Юбилейной. 

На кадрах видно, как подростки наносят удары по голове и в живот лежащим на земле школьникам. За кадром девушка подначивает хулиганов, призывая их продолжать избиение. 

«Какая красотища» — комментирует оператор.

Вскоре родители одного из пострадавших обратились с заявлением в полицию. Инспекторы по делам несовершеннолетних смогли быстро найти виновных. Сейчас по данному факту проводится проверка. 

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