В субботу на восьми улицах в центре Рязани отключат холодную воду

В субботу, 21 мая, на восьми улицах в центре Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба мэрии.

С 9:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Вознесенская, д. 9, д. 47, д. 20;

улица Подгорная, д. 3, д. 4, д. 5, д. 15, д. 15б, д. 17, д. 21, д. 31, д. 33, д. 33а;

улица проезд Грибоедова, д. 16б;

проезд Щедрина, д. 12/25, д. 13, д. 13а, д. 14 (школа №8), д. 15, д. 15а, д. 15б, д. 16, д. 8б;

улица Свободы, д. 3, д. 29;

улица Щедрина, д. 4, д. 20 (школа «Гармония»);

улица Либкнехта, д. 18;

улица Фурманова, д. 2/4, д. 11, д. 13, д. 54б, д. 58, д. 66, д. 68.

Причина отключения воды — ремонтные работы на водопроводе.