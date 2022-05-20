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Пятница, 20 мая, 2022

В субботу на восьми улицах в центре Рязани отключат холодную воду

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Александр Ильин
Александр Ильин

В субботу на восьми улицах в центре Рязани отключат холодную воду

В субботу, 21 мая, на восьми улицах в центре Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба мэрии.

С 9:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Вознесенская, д. 9, д. 47, д. 20;
  • улица Подгорная, д. 3, д. 4, д. 5, д. 15, д. 15б, д. 17, д. 21, д. 31, д. 33, д. 33а;
  • улица проезд Грибоедова, д. 16б;
  • проезд Щедрина, д. 12/25, д. 13, д. 13а, д. 14 (школа №8), д. 15, д. 15а, д. 15б, д. 16, д. 8б;
  • улица Свободы, д. 3, д. 29;
  • улица Щедрина, д. 4, д. 20 (школа «Гармония»);
  • улица Либкнехта, д. 18;
  • улица Фурманова, д. 2/4, д. 11, д. 13, д. 54б, д. 58, д. 66, д. 68.

Причина отключения воды — ремонтные работы на водопроводе.

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