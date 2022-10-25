В СУ по Рязанской области заработала горячая линия для участников СВО, мобилизованных и членов их семей

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина создана прямая телефонная линия для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей.

Телефон 8 (800) 100-12-60 многоканальный (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает круглосуточно, звонок бесплатный.

Для оперативного решения многочисленных вопросов граждан глава СК России поручил руководителям территориальных следственных управлений ведомства создать аналогичный канал связи.

Телефон круглосуточной горячей линии в СУ по Рязанской области – 8 (953) 731-15-38.

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