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Четверг, 23 сентября, 2021
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В Ставрополье мужчину подозревают в домогательствах к внучке в парке развлечений

Александр Ильин
В Ставрополье мужчину подозревают в домогательствах к внучке в парке развлечений

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В Ставропольском крае 55-летний мужчина домогался 11-летней внучки своей сожительницы в зале кинотеатра 5D, в городском парке аттракционов. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Противоправные действия мужчины заметил работник парка через камеры видеонаблюдения и немедленно вмешался в ситуацию. 

В ходе допроса подозреваемого выяснилось, что это уже не первый случай домогательства. 19 сентября этого года мужчина заперся с девочкой в сарае и начал приставать к ней. 

Против жителя Ставрополя возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ. 

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