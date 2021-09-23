В Ставрополье мужчину подозревают в домогательствах к внучке в парке развлечений

В Ставропольском крае 55-летний мужчина домогался 11-летней внучки своей сожительницы в зале кинотеатра 5D, в городском парке аттракционов. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Противоправные действия мужчины заметил работник парка через камеры видеонаблюдения и немедленно вмешался в ситуацию.

В ходе допроса подозреваемого выяснилось, что это уже не первый случай домогательства. 19 сентября этого года мужчина заперся с девочкой в сарае и начал приставать к ней.

Против жителя Ставрополя возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.