В Ставрополье мать два года воспитывала чужого младенца по ошибке роддома

Жительница Георгиевска Эвелина Кияницкая два года воспитывала чужого младенца по ошибке роддома, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

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Молодая мать рассказала, что в ноябре 2020 года ей сделали кесарево сечение под общим наркозом в Минеральных Водах.

«Ребенок рос и менялся внешне, но становился все меньше похожим на нас с мужем», – пояснила женщина.

Вскоре она сделала тест ДНК, который показал, что она не мать ребенка. Такие результаты потрясли и морально подавили Кияницкую. Теперь она хочет найти женщину, которая рожала в тот же день.