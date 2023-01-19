В США назвали местью расследования палаты представителей против демократов

Расследования, которые республиканцы запустили в палате представителей, — это месть демократам за их политику в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил «Известиям» экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

После получения контроля над нижней палатой конгресса «красные» инициировали серию расследований в отношении деятельности демократов. В частности, два комитета занялись делом о секретных документах, которые нашли у президента Джо Байдена. Кроме того, началась проверка финансовой деятельности семьи главы государства, а также деталей вывода войск из Афганистана в 2021 году.

«Расследование наличия у Байдена в личном кабинете и доме секретных документов должно продемонстрировать лицемерие демократов, которые расследуют аналогичное дело в отношении бывшего президента Трампа», — подчеркнул Робертс.

По мнению директора отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса в Вашингтоне Майкла О’Хэнлона, резкое появление такого количества расследований действительно связано с политикой, проводимой «синими» против бывшего главы Белого дома, но отчасти это просто новая норма американской политики.

«Теперь у нас есть расследования в отношении нескольких президентов по вопросам, которые имеют для них сильное политическое значение (например, расследование обстрела консульства США в ливийском городе Бенгази в 2012 году при президентстве Обамы)», — рассказал он.

Вместе с тем, избиратели устают от всего политизированного и того, что, по сути, становится чисто сбором компромата, отметил американский эксперт. Однако некоторые из вопросов, которые решили поднять республиканцы, к примеру, произошедшее в Афганистане, действительно важны, заключил О’Хэнлон. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Они против всех: какие расследования запустили республиканцы в конгрессе