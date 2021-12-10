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Пятница, 10 декабря, 2021
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В Спасском районном доме культуры оборудовали современный кинозал

7info7

При поддержке Фонда кино в рамках нацпроекта «Культура» в Спасском районном ДК оборудовали современный кинозал. Об этом проинформировала пресс-служба правительства Рязанской области.

ДК стал одним из победителей конкурса Фонда по созданию условий для показа национальных кинофильмов в залах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. В зале установили цифровое оборудование стоимостью 5 млн руб.

В качестве кинотеатра помещение будет работать четыре дня в неделю. В остальные дни его отдадут для занятий творческих коллективов.

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя открытие кинозала в Спасском ДК, отметил, что это одиннадцатый кинотеатр, открытый при поддержке Фонда кино в муниципальных образованиях региона.

– Только за год, с учетом всех ограничений, новые кинозалы в районах посетили более 56 тысяч человек. Эта работа необходима людям и будет продолжена, – отметил глава региона.

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