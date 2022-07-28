Татьяна Проводина

В Спасском районе семье погибшего военнослужащего передали орден Мужества

Фото с сайта Рязанской областной думы

В Спасском районе семье погибшего военнослужащего передали орден Мужества.

Гвардии сержант Максим Мазин погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной операции. Награда присуждена военнослужащему посмертно.

Церемония передачи награды родителям погибшего бойца прошла на родине Максима Мазина в селе Ижевское. Об этом сообщается на сайте Рязанской облдумы.

Орден Мужества вручили близким военнослужащего зампред Рязанской областной думы Николай Макариков и депутат парламента региона Сергей Гришков.

Также в церемонии участвовали глава Ижевского сельского поселения Елена Шаврина и военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.

В Спасском районе семье погибшего военнослужащего передали орден Мужества
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