В Спасском районе семье погибшего военнослужащего передали орден Мужества.
Гвардии сержант Максим Мазин погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной операции. Награда присуждена военнослужащему посмертно.
Церемония передачи награды родителям погибшего бойца прошла на родине Максима Мазина в селе Ижевское. Об этом сообщается на сайте Рязанской облдумы.
Орден Мужества вручили близким военнослужащего зампред Рязанской областной думы Николай Макариков и депутат парламента региона Сергей Гришков.
Также в церемонии участвовали глава Ижевского сельского поселения Елена Шаврина и военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.