В Спасском районе семье погибшего военнослужащего передали орден Мужества.

Гвардии сержант Максим Мазин погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной операции. Награда присуждена военнослужащему посмертно.

Церемония передачи награды родителям погибшего бойца прошла на родине Максима Мазина в селе Ижевское. Об этом сообщается на сайте Рязанской облдумы.

Орден Мужества вручили близким военнослужащего зампред Рязанской областной думы Николай Макариков и депутат парламента региона Сергей Гришков.

Также в церемонии участвовали глава Ижевского сельского поселения Елена Шаврина и военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.