В Спасском районе планово отключат электричество

— В связи с ремонтными работами с 09.00 до 17.00 плановые отключения электроэнергии в Перкинском поселении (с. Огородниково), в Панинском поселении (с. Панино, д. Агламазово, с. Новики, с. Ярустово, с. Выселки), в Михальском поселении (с. Мокрицы), в Федотьевском поселении (с. Федотьево, с. Емельяновка, с. Торчино, с. Мжакино), — говорится в сообщении.