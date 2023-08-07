Понедельник, 7 августа, 2023
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В Спасском районе планово отключат электричество

7info

В Спасском районе Рязанской области 7 августа ожидаются плановые отключения электричества, сообщила местная администрации.

— В связи с ремонтными работами с 09.00 до 17.00 плановые отключения электроэнергии в Перкинском поселении (с. Огородниково), в Панинском поселении (с. Панино, д. Агламазово, с. Новики, с. Ярустово, с. Выселки), в Михальском поселении (с. Мокрицы), в Федотьевском поселении (с. Федотьево, с. Емельяновка, с. Торчино, с. Мжакино), — говорится в сообщении.

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