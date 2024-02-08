Четверг, 8 февраля, 2024
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В Спасском районе открыли новый Дом культуры

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Фото: правительство Рязанской области
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В селе Исады Спасского района открылся новый Дом культуры. Его возвели по нацпроекту «Культура», сообщает сайт правительства Рязанской области.

Новое здание объединило библиотеку, музей и ДК. Оно рассчитано на 150 мест и включает в себя концертный зал, кабинеты для занятий творчеством, помещения для размещения и хранения книг, музейных экспозиций, этнографической площадки. Для работы в нем есть вся необходимая техника и мебель. 

В этом году учреждение планирует увеличить количество кружков и массовых мероприятий. 

С новым зданием увеличился штат сотрудников, появились новые направления работы. Уверен, коллектив обязательно порадует жителей и гостей района новыми кружками, концертами и постановками, — сказал губернатор Павел Малков.

Глава региона также отметил, что в этом году в Рязанской области откроют еще 3 новых Дома культуры, а в шести проведут капитальный ремонт. Также ремонт запланирован в девяти сельских клубах. 

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