В Спасский район прибыли ещё 50 парашютистов-десантников Авиалесоохраны из Иркутской области

Парашютистам-десантникам Авиалесоохраны совместно с работой вертолётов и бульдозеров удалось защитить Голованово и Деулино, несмотря на огромный риск переброса пламени порывами ветра даже через минерализованные полосы шириной до 40 метров.

Уже неделю в тушении лесов Рязанской области задействован 141 парашютист-десантник Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны Новосибирской области и Республики Тыва. Работают 4 лётчика-наблюдателя Федеральной, Тюменской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны. Они координируют работу вертолётов с водосливным устройством и наземных служб.

Дополнительные силы пришлось перебрасывать более чем на 4 тысячи километров из Иркутской области для стабилизации обстановки в Рязанской области. Авиалесоохрану задействуют на территориях, где идёт тушение ручным способом на удалённых и труднодоступных территориях, – объяснили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.

Авиалесоохрану недаром называют «лесным спецназом». Отряды ведомства владеют уникальными методами контроля над огнём и могут выполнять непосильные для других служб задачи в очагах возгораний.