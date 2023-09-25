Понедельник, 25 сентября, 2023
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В Совфеде отметили успехи Рязанской области в вопросах строительства жилья

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Фото: council.gov.ru

Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации предложил Минфину РФ рассмотреть вопрос о выделении средств на проекты в Рязанской области. Речь идёт о строительстве водозаборного узла жилой застройки южной части города Рыбное, а также строительстве коммунальной и транспортной инфраструктур в рамках комплексной застройки территории по улице Черновицкая и улице Березовая города Рязани.

Расширенное заседание комитета прошло в рамках Дней Рязанской области в Совфеде. С докладом перед сенаторами выступил вице-губернатор региона Артём Бранов.

По словам Бранова, благодаря строительству в регионе улучшили жилищные условия 33 тысячи семей, введено в строй свыше 800 тысяч квадратных метров жилья.

В Рязанской области действует программа льготного ипотечного кредитования, решаются проблемы обманутых дольщиков, развивается малоэтажное строительство, ликвидируется аварийное жильё.

Председатель комитета Андрей Шевченко отметил, что в Рязанской области видно последовательное решение вопросов жилищного строительства.

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