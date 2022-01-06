В Солотче задержали водителей снегохода и квадроцикла без документов

В посёлке Солотча 5 января сотрудники ППС выявили два факта нарушений использования внедорожных мототранспортных средств — квадроцикла, снегохода. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жителя Рязани задержали в окрестностях посёлка. Выяснилось, что 39-летний мужчина управлял квадроциклом без документов. На улице Почтовой полицейские остановили 41-летнего москвича на снегоходе. Документов у мужчины при себе также не оказалось.

К дальнейшему разбирательству подключались прибывшие экипажи ДПС ГИБДД.

Реклама

На водителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. За управление ТС без документов водителя штрафуют на 5-15 тысяч рублей. Если транспортное средство не зарегистрировано, штраф — 500-800 рублей.