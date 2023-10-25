В Солотче три года не могут установить освещение на оживленной дороге

Жители Солотчи жалуются на то, что администрация Рязани уже три года не может установить освещение на оживленном участке дороги.

Как сообщили редакции 7info жители поселка, в 2021, 2022 и 2023 годах они обращались в мэрию с просьбой организовать уличное освещение от остановки «Турбаза» до дома №2Б по улице Мещерская. На все просьбы ответ поступал один: денег на проведение работ нет и «вопрос строительства сетей наружного освещения по вышеуказанному адресу будет рассмотрен при условии выделения денежных средств».

Также в управлении благоустройства города отметили, что Солотчинское шоссе находится в управлении Дирекции дорог Рязанской области, и именно она обслуживает этот участок.

Все это время жители Солотчи продолжали ходить по темной дороге без безопасных пешеходных переходов и даже протоптали тропинку в лесу, чтобы не выходить на неосвещенную проезжую часть.

Однако в 2023 году в администрации нашли выход и предложили жильцам подать заявку на программу «Комфортная городская среда», для чего нужно собрать 5% от общей стоимости работ. При этом, стоимость одного проекта составит 400 тысяч рублей.

Ситуацией с освещением заинтересовалась прокуратура, которая организовала проверку. По результатам проверки будет дана оценка органам местного самоуправления по исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сказала помощник прокурора Советского района Рязани Юлия Тюрина в беседе с корреспондентом телеканала ТКР.