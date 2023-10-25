Среда, 25 октября, 2023
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В Солотче три года не могут установить освещение на оживленной дороге

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Жители Солотчи жалуются на то, что администрация Рязани уже три года не может установить освещение на оживленном участке дороги.

Как сообщили редакции 7info жители поселка, в 2021, 2022 и 2023 годах они обращались в мэрию с просьбой организовать уличное освещение от остановки «Турбаза» до дома №2Б по улице Мещерская. На все просьбы ответ поступал один: денег на проведение работ нет и «вопрос строительства сетей наружного освещения по вышеуказанному адресу будет рассмотрен при условии выделения денежных средств».

Также в управлении благоустройства города отметили, что Солотчинское шоссе находится в управлении Дирекции дорог Рязанской области, и именно она обслуживает этот участок.

Все это время жители Солотчи продолжали ходить по темной дороге без безопасных пешеходных переходов и даже протоптали тропинку в лесу, чтобы не выходить на неосвещенную проезжую часть.

Однако в 2023 году в администрации нашли выход и предложили жильцам подать заявку на программу «Комфортная городская среда», для чего нужно собрать 5% от общей стоимости работ. При этом, стоимость одного проекта составит 400 тысяч рублей.

Ситуацией с освещением заинтересовалась прокуратура, которая организовала проверку. По результатам проверки будет дана оценка органам местного самоуправления по исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сказала помощник прокурора Советского района Рязани Юлия Тюрина в беседе с корреспондентом телеканала ТКР.  

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