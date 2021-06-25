В Солотче собираются открыть мини-гостиницу

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На улице Коммунальной посёлка Солотча может появиться мини-гостиница на 10 мест с тремя парковочными местами для автомобилей. Публичные слушания прошли в Рязани 24 июня.

Гостиницу планируется разместить в частном доме, находящемся недалеко от «Тропы Паустовского». Хозяйка дома предоставила комиссии документы, подтверждающие, что шестеро соседей не против появления рядом мини-отеля.

Проблема здания — отсутствие централизованной канализации, отопления, водоснабжения.

Решение по итогам публичных слушания комиссия опубликует через некоторое время.