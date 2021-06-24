В Солотче снова засняли ассенизаторскую машину, сливающую стоки в колодец

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Ассенизаторскую машину, сливающую стоки в колодец, вновь засняли в Солотче. Видео с 7info поделился очевидец.

Ролики сняты между базой отдыха ФСБ и санаторием имени Ленина. По словам собеседника агентства, ассенизаторские машины не ездили 5 дней. Теперь одну из них снова удалось заметить рядом с люком.

Ранее жители Солотчи пожаловались на то, что в реку Старицу сливают отходы. В итоге фекалии загрязнили водоём. Для слива стоков используется люк, коммуникации которого выходят к Старице.

Также автомобиль заметили в Заборье.