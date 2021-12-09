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Четверг, 9 декабря, 2021
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В соцсетях запустили опрос об уличном освещении Рязани, его результаты направят Любимову

Александр Ильин

В группе «Новости Рязани Вконтакте» запустили анонимный опрос об уличном освещении в городе. Жителей спрашивают, «хотели бы они, чтобы улицы освещались тёплым светом, как в Лесопарке?». 

Да текущий момент 88% участников проголосовали за вариант «Да, там сделан комфортный свет». 

Как уточнил автор опроса, член Общественной палаты города Игорь Кочетков, его результаты будут направлены губернатору Рязанской области Николаю Любимову. 

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Напомним, ранее глава региона потребовал от мэрии найти решение проблемы с уличным освещением. 

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