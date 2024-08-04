Воскресенье, 4 августа, 2024

В Сочи женщины нетрадиционной ориентации убили мужчину на пляже

Автор: powder

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Двух женщин подозревают в убийстве мужчины на центральном пляже поселка Вардане Лазаревского района, пишет МК.

Труп мужчины с тяжелыми повреждениями головы нашли в ночь на 1 августа. По предварительной версии, отдыхающий пострадал за то, что отважился к приставать к девушкам, которые относят себя к сексуальным меньшинствам.

По данным издания, 49-летний мужчина присоединился к ним во время распития спиртного. Вскоре он начал оказывать знаки внимания одной из дам

«Женщины повели себя крайне неожиданно. В ходе конфликта они избили ловеласа руками и ногами. Удары были такой силы, что потерпевший скончался на месте», – говорится в публикации.

Следствие установило, что дамы прибыли из Твери. Одной, по некоторой информации, было 20 лет, а другой – 30. Им назначены судебно-медицинская, генетическая и судебная психолого-психиатрические экспертизы.

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