Двух женщин подозревают в убийстве мужчины на центральном пляже поселка Вардане Лазаревского района, пишет МК.

Труп мужчины с тяжелыми повреждениями головы нашли в ночь на 1 августа. По предварительной версии, отдыхающий пострадал за то, что отважился к приставать к девушкам, которые относят себя к сексуальным меньшинствам.

По данным издания, 49-летний мужчина присоединился к ним во время распития спиртного. Вскоре он начал оказывать знаки внимания одной из дам

«Женщины повели себя крайне неожиданно. В ходе конфликта они избили ловеласа руками и ногами. Удары были такой силы, что потерпевший скончался на месте», – говорится в публикации.

Следствие установило, что дамы прибыли из Твери. Одной, по некоторой информации, было 20 лет, а другой – 30. Им назначены судебно-медицинская, генетическая и судебная психолого-психиатрические экспертизы.