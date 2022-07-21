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В Сочи молодые люди занялись сексом на глазах у отдыхающих

Сотрудники полиции проводят проверку после публикации ролика, на котором молодые люди занимаются сексом на SUP-доске в нескольких метрах от пляжа, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Краснодарскому краю.

Ранее видеозапись была опубликована в телеграм-канале «Блокнот Сочи».

Выходка парочка вызвала возмущение у отдыхающих. Среди отдыхающих также могли быть дети.

Как стало известно, пару могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. Им грозит до 1000 рублей штрафа или до 15 суток ареста.

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